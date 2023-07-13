ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Собчак
Предотвращена подготовка «украинскими спецслужбами» убийства главреда Russia Today Маргариты Симоньян, сообщает ФСБ России.
Кроме того, как заявили в службе, планировалось убийство журналистки Ксении Собчак.
«В Москве и Рязанской области задержаны «неонацисты» из группировки «Параграф-882», которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб за каждое убийство», - говорится в заявлении ФСБ.