Украинские дети прошли медобследование в Баку ФОТО
15 июля украинские дети, бежавшие от войны в Украине и нашедшие убежище в Азербайджане, прошли медобследование в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета.
В рамках акции медобследование прошли более 50 детей.
В мероприятии приняли участие посол Украины Владислав Каневский, советник председателя Верховной Рады Хикмет Джавадов и гендиректор клиники Фарид Эйвазов.
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