Россия обвинила Киев в «ядерном терроризме»
Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских АЭС «могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.
По словам Захаровой, 14 июля украинский беспилотный летательный аппарат упал в городе Курчатове Курской области, где располагается Курская АЭС. Критически важные объекты не были повреждены, пострадавших нет. «Вместе с тем вероятной целью ВСУ была именно атомная электростанция, что свидетельствует об использовании Киевом «методов ядерного терроризма», - заявила она.
Как заявила Захарова, «Москва призывает международное сообщество, МАГАТЭ и ООН осудить безответственное поведение Киева».