Британия может сменить министра обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может уйти с должности. Вероятно, это произойдет осенью, пишет The Times.

По словам источников британской газеты, Уоллес, занимавший должность при трех премьер-министрах, считает, что он уже "дал ответ на ряд военных кризисов", поэтому его время на должности подходит к концу.

Издание отмечает, что Уоллес стал популярнее среди британского общества за период полномасштабной войны в Украине, особенно среди консерваторов.

При этом, по информации издания, осенью в Британии ожидаются чистки в правительстве, а Уоллес не единственный уйдет в отставку.

"Премьер Британии Риши Сунак готовится сменить свою команду, поскольку он пытается перезагрузить свое правительство перед следующими выборами после изнурительного начала пребывания в должности премьер-министра", - говорится в материале.

Вероятным кандидатом на должность министра обороны Британии является Джон Глен - главный секретарь Королевской казны. Также на этот пост могут претендовать министр безопасности Том Тугендхат и министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.