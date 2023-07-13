"Сабах" крупно проиграл немецкой команде
Футбольный клуб «Сабах», которому вскоре дебютировать в еврокубках, провел второй контрольный матч.
В итальянском Сан-Мартино-ин-Пассирия команда Мурада Мусаева играла с клубом второй немецкой Бундеслиги "Санкт-Паули" и уступила со счетом 1:4.
Единственный гол у "Сабаха" во втором тайме забил Джой-Лэнс Миккельс.
Напомним, в первом матче "Сабах" обыграл катарский «Аль-Садд» - 3:1.
Вице-чемпион Азербайджана продолжает подготовку к сезону в Австрии и 19 июля встретится с греческим "Олимпиакосом".
«Сабах» представит Азербайджан в Лиге конференций, где стартует со 2-го квалификационного раунда. Там его соперником будет победитель пары «Македония» (Северная Македония) – РФШ (Латвия). Первую игру «Сабах» должен провести на выезде 27 июля.