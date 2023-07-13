Путин поговорил с президентом ЮАР

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рама ф осой. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе южноафриканской стороны, Путин указал на «сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в рамках зерновой сделки».

Собеседники также обсудили африканскую мирную инициативу и условились провести на саммите в Петербурге встречу для обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Рамафоса в свою очередь проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге.

Ранее сообщалось, что Рамафоса попытается отговорить Путина от поездки на саммит БРИКС в ЮАР, где российскому президенту грозит опасность быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда.