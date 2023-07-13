США разработали план на случай нападения Китая на Тайвань

США опасаются вероятного нападения Китая на Тайвань и разработали несколько сценариев, в том числе с участием Японии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Вашингтон призывает Токио проявить активность и, например, участвовать в «охоте за китайскими подводными лодками» близ острова. Однако пока США не добились от японской стороны каких-либо обязательств. Токио не дал каких-либо обещаний, уточняет издание.

В то же время США и Япония обсуждают маршруты снабжения, места установки ракет и планы эвакуации беженцев. Япония готова в случае необходимости поддержать американских военных, предоставив им топливо и другие материалы, пишет СМИ.

Ранее президент США Джо Байден отмечал, что Штаты вмешаются в случае нападения Пекина на Тайвань, хотя Вашингтон и придерживается принципа «одного Китая». США могут задействовать американские военные базы в Японии.