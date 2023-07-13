В Швеции отказались сжигать Тору

Широко анонсированная процедура сжигания Торы у здания посольства Израиля в Стокгольме (Швеция), запланированная на субботу, 15 июля, не состоялась.

Согласно сообщению, активист, который намеревался сегодня сжечь свиток, в последний момент изменил свое решение и отказался от своих планов.

Сжечь Тору угрожал 32-летний Ахмед Алуш. По его словам, он просто пытался привлечь внимание, а на самом деле жечь книгу не собирался.