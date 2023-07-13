«Нефтчи» проиграл в Санкт-Петербурге «Фенербахче»

Футбольный клуб «Нефтчи» провел третий и заключительный матч на международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер» в Санкт-Петербурге, который организовал телеканал «Матч ТВ».

На стадионе «Смена» бакинцы, ранее проигравшие питерскому «Зениту» (1:3) и белградской «Црвене Звезде» (0:4), встречались с турецким «Фенербахче» и уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на 73-й минуте забил известный боснийский форвард Эдин Дзеко.

Это был первый матч «Нефтчи» под руководством румынского главного тренера Адриана Муту.

Таким образом, «Нефтчи» проиграл на турнире все три матча и занял последнее место. А победителем соревнования стала «Црвена Звезда», напротив, выигравшая все три встречи.

«Нефтчи» продолжит свое пребывание в России и 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сыграет со «Спартаком».

Как известно, «Нефтчи» будет представлять Азербайджан в Лиге конференций. Во 2-м квалификационном раунде бакинцы сыграют с победителем в паре «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Динамо» (Минск, Беларусь). Игры пройдут 27 июля и 3 августа.