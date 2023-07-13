Эмин Гусейнов снова хочет стать гражданином Азербайджана

В июле 2014 года против главы Института свободы и безопасности репортеров (РАТИ), журналиста Эмина Гусейнова, проживающего в швейцарском городе Женева, было возбуждено уголовное дело по таким статьям, как незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.

После избрания меры пресечения в виде ареста и объявления в розыск Эмин Гусейнов на протяжении 10 месяцев укрывался в посольстве Швейцарии в Баку.

В период пребывания Эмина Гусейнова в посольстве швейцарское правительство вело переговоры о прекращении преследования в его отношении, и Гусейнов покинул Азербайджан в 2015 году на самолете министра иностранных дел Швейцарии, находившегося с визитом в Азербайджане. Перед отъездом из страны журналист был лишен азербайджанского гражданства.

Гусейнов обратился в Европейский суд по правам человека в 2015 году в связи с лишением гражданства и подал иск на основании статей 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о правах человека. В суде права Гусейнова защищали юристы инициативы по правосудию Института открытого общества (Open Society Justice Initiative).

13 июля Палата ЕСПЧ постановила - право заявителя на уважение к частной жизни, защищенное статьей 8 было нарушено, и назначила компенсацию в размере 4500 евро. Суд также пришел к выводу, что азербайджанское государство не выполнило взятых на себя обязательств по статьям 34 и 38 Конвенции. Вместе с тем суд отметил отсутствие необходимости рассмотрения исков по статьям 10, 13 и 18 Конвенции.

Комментируя это решение в интервью «Голосу Америки», Эмин Гусейнов отметил, что его лишение гражданства противоречит Конституции Азербайджана, а также международным нормативам, принятым и Азербайджаном. Гусейнов заявил, что после консультации со своими адвокатами повторно обратится в суд по другим статьям, по которым подавал иск.

В соответствии со статьей 43 Конвенции в течение трех месяцев после вынесения решения Палатой любая сторона по делу в исключительных случаях может подать ходатайство о передаче дела в Большую палату для рассмотрения. Если дело поднимает серьезный вопрос о толковании или применении положений Конвенции и протоколов к ней, то ходатайство принимает коллегия из пяти судей Большой палаты. Если коллегия принимает заявление, Большая палата выносит окончательное решение по делу.