Зеленский: После полного освобождения Украины воцарится порядок
Полное освобождение Украины позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах, заявил президент этой страны Владимир Зеленский.
"Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей", - заявил он.
Зеленский добавил, что благодарен всем партнерам Украины.
"Каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают Украину в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах", - отметил он.