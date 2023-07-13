Зеленский: После полного освобождения Украины воцарится порядок

"Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей", - заявил он.

Зеленский добавил, что благодарен всем партнерам Украины.

"Каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают Украину в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах", - отметил он.