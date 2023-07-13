Собчак и Симоньян о попытке покушения на них

"Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то - это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор - зло, без всяких "но", - сказала она.

Симоньян, в свою очередь, пожелала задержанному, якобы пытавшему ее убить, попасть на фронт: "Я знаю, что этих людей уже арестовали. Мне очень жаль, что 18-летний парень... показался мне замороченным... что он читал, что он смотрел, с кем он беседовал, что он решил, что забота о своём народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, у украинской разведки на уничтожение представителей общественного мнения своей же страны".

Тем временем МИД России разразился гневным заявлением о том, что "попытка покушения украинских спецслужб на Симоньян и Собчак в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского".