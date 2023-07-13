Отстранен еще один российский генерал

Российские СМИ сообщили об отстранении от должности генерал-майора Владимира Селиверстова.

Согласно данным, министр обороны России Сергей Шойгу освободил от должности командира 106-й дивизии воздушно-десантных войск генерал-майора Владимира Селиверстова.

Селиверстов командовал дивизией, которая с января этого года участвовала в боях на Бахмутском направлении.

Как отмечается, поводом для отстранения генерала мог послужить «неуступчивый характер комдива, который не привык молчать при отстаивание вопросов касаемо своего личного состава».