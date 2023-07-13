При совместной организации Федерации гребли и каноэ Азербайджана, Управления молодежи и спорта города Баку 14 июля был организован чемпионат Баку по гребле.

В чемпионате, проходившем на бульваре перед зданием Milan Expo, приняли участие около 70 подростков и молодых гребцов из столицы и Мингячевира. Спортсмены соревновались в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ.

Чемпионат Баку продлился один день.

Отметим, что одним из главных приоритетов Федерации гребли на каноэ Азербайджана является дальнейшая популяризация гребного спорта среди подростков и молодежи, обеспечение его массовости. Спортсмены, отличившиеся на чемпионате в Баку, в будущем будут привлечены в состав национальной команды.