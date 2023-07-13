Германия ежедневно убеждает Россию

По ее словам, пока Россию не удается переубедить, поэтому Украина должна получать поддержку в защите своих граждан.

На вопрос о том, возможны ли переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Бербок ответила отрицательно: "Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в данный момент речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть в глаза правде, которая заключается в жестокой агрессивной войне России".

На вопрос, возможно ли падение режима Путина в ближайшем будущем, глава МИД Германии ответила, что не знает, когда война закончится: "Не представляю. Ситуация именно такова. Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело не со страной, которая является демократической, как мы".