Сингапурского министра арестовали за коррупцию

Министр транспорта Сингапура С.Исваран арестован в связи с редким расследованием коррупции в высших эшелонах власти, в котором также фигурирует гостиничный магнат - миллиардер, сообщила антикоррупционная служба страны, передает AFP.

Министр был арестован во вторник и «впоследствии отпущен под залог», говорится в заявлении Бюро по расследованию коррупционных преступлений (CPIB).

В тот же день был арестован и выпущен под залог в связи с расследованием один из богатейших людей Сингапура - гостиничный магнат Онг Бенг, говорится в сообщении бюро.