Си Цзиньпин призвал усилить мощь Китая в киберпространстве
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить мощь страны в киберпространстве и "энергично развивать" сферу кибербезопасности и информатизации, сообщило агентство Xinhua.
Отмечается, что Си Цзиньпин подчеркнул "необходимость тщательной реализации важных указаний Центрального комитета Коммунистической партии Китая по усилению мощи КНР в киберпространстве и энергичному продвижению развития в области кибербезопасности и информатизации".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!