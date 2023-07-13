Си Цзиньпин призвал усилить мощь Китая в киберпространстве

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить мощь страны в киберпространстве и "энергично развивать" сферу кибербезопасности и информатизации, сообщило агентство Xinhua.

Отмечается, что Си Цзиньпин подчеркнул "необходимость тщательной реализации важных указаний Центрального комитета Коммунистической партии Китая по усилению мощи КНР в киберпространстве и энергичному продвижению развития в области кибербезопасности и информатизации".