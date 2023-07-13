Баскетбольный клуб «Нефтчи» обыграл венгерок и сыграет в полуфинале с француженками

В Приштине (Косово) продолжается 11-й этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

Баскетбольный клуб «Нефтчи» сегодня в четвертьфинале обыграл венгерский «Дьор» со счетом 18:16 и вышел в полуфинал, где сыграет со сборной Франции. Этот матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Напомним, на групповой стадии «Нефтчи», в составе которого выступают Арика Картер, Брайанна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова, обыграл сборные Нидерландов и Косово.

«Нефтчи» уже выиграл два этапа серии – в Шуше и израильской Нетании.

На данный момент в общем зачете серии «Нефтчи» занимает 3-е место, уступая лишь сборной Китая и китайскому клубу «Юаньда».