Министр обороны Великобритании заявил, что его слова исказили

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свое заявление о том, что Украине нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада, подчеркнув, что его слова были «частично искажены».

«Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании», - написал министр в своем Facebook, отметив, что лично он всегда был «в первых рядах в борьбе за поддержку Украины».

Министр также добавил, что его комментарий касался не благодарности правительствам стран, а скорее их гражданам и членам парламента. «Важно помнить, что нужно прикладывать усилия, чтобы достучаться до тех граждан, которых еще только предстоит убедить», — пояснил Уоллес.

Касательно слов про Amazon, Уоллес отметил, что они были сказаны в 2022 году, чтобы подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной носят не «транзакционный», а скорее «партнерский характер».

В заключении Уоллес подчеркнул, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.