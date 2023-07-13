Талибы просят упростить афганцам въезд в Россию

Глава министерства иностранных дел находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» Амир Хан Моттаки встретился в Кабуле с российским послом Дмитрием Жирновым. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства талибов.

Как сообщается, в рамках деловой встречи Моттаки попросил главу дипмиссии России об упрощении выдачи российских виз гражданам и бизнесменам Афганистана.