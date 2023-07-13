Сколько Азербайджан потратил на оборону

Власти Азербайджана в I-ом полугодии 2023 года направили из госбюджета 2 млрд 147,5 млн манатов на финансирование сферы обороны и национальной безопасности.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, план по финансированию данной статьи расходов в январе-июне исполнен на 101%.

В целом, на оборону и нацбезопасность в I полугодии было направлено 15,27% всех бюджетных расходов за отчетный период.

Как сообщалось ранее, расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете на 2023 год предусмотрены на уровне 6 млрд 54 млн 844,623 тыс. манатов.