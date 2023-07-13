Гарибашвили: Грузия войдет в НАТО и ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг утверждения о том, что его страна, в отличие от Украины, ничего не получила на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Мы избрали политику стратегического терпения, чтобы не создавать излишних ожиданий и последовательно идти к нашей общенациональной цели - поэтапно сближаться с НАТО и Евросоюзом и в правильное время стать членами этих организаций", - сказал Гарибашвили.