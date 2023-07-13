Неспокойная ночь на границе: армяне стреляют заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций Азербайджана на границе вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 16 июля в 02:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций Ведийского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Министерство обороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по указанному направлению.