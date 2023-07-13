Атака беспилотников на Севастополь
Российские военные ночью отразили «массированную и продолжительную» атаку беспилотников на Севастополь, утверждает назначенный Москвой «глава города» Михаил Развожаев.
По его словам, шесть БПЛА были сбиты над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, два надводных БПЛА - на внешнем рейде.
Развожаев утверждает, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.
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