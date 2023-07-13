Атака беспилотников на Севастополь

Российские военные ночью отразили «массированную и продолжительную» атаку беспилотников на Севастополь, утверждает назначенный Москвой «глава города» Михаил Развожаев.

По его словам, шесть БПЛА были сбиты над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, два надводных БПЛА - на внешнем рейде.

Развожаев утверждает, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.