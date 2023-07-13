Азербайджанский боец ММА Назим Садыхов провел свой второй бой в UFC - самой престижной организации по смешанным единоборствам.

В рамках турнира UFConESPN 49 (UFCVegas 77) в Лас-Вегасе наш 29-летний боец в легком весе дрался с американцем Терренсом Маккинни и одержал победу удушающим приемом во 2-м раунде.

Теперь у Назима Садыхова 9 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. Его соперник потерпел шестое поражение при 13-ти победах.

Перед тем как попасть в UFC, Назим Садыхов провел так называемый отборочный поединок в Contender Series президента UFC Дана Уайта. В августе прошлого года он взял верх над афганцем Ахмадом Сухаилом Хасанзада, победив того нокаутом. А в феврале этого года в рамках UFC 219 победил техническим нокаутом американца Эвана Элдера.

Назим Садыхов родился в Москве, проживает в США. Является 2-кратным чемпионом США по кикбоксингу.