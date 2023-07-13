В Турции опровергли запрет выдачи вида на жительство во всем Стамбуле

Департамент миграции Турции опроверг сообщения СМИ о том, что выдача первичного вида на жительство иностранцам приостановлена во всех районах Стамбула.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности. Речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», – пояснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что приостановлена выдача документа в районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну. Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле – 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения.

Ранее газета Milliyet сообщала, что власти Турции приостановили выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула. Причиной же назвали растущую миграцию в город.