Аналитики института напомнили о статье The New York Times, где говорится, что украинские военные скорректировали свою стратегию, чтобы свести к минимуму свои потери, продолжая истощать российские силы, что подтверждают предыдущие оценки ISW.

Украинские военные скорректировали стратегию контрнаступления, чтобы минимизировать потери и продолжить наносить удары по российским войскам, говорится в отчете американского Института изучения войны.

NYT сообщила, что, по оценкам неназванных официальных лиц США и Европы, российские войска уничтожили до 20% западных вооружений, предоставленных Украине за первые две недели контрнаступления.

Кроме того, журналисты указали, что официальные лица заявили о снижении уровня потерь до 10% в последующие недели из-за изменения стратегии Украины. NYT сообщила, что украинские военные изменили тактику, чтобы вместо крупномасштабных ударов сосредоточиться на изнурении российских войск с помощью артиллерии и ракет дальнего действия, что согласуется с заявлением главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного от 14 июля.

По предварительной оценке ISW от 4 июля, украинские силы, похоже, сосредотачиваются на создании асимметричного градиента потерь, сохраняя украинскую живую силу ценой медленной деоккупации территорий и постепенно истощая российскую живую силу и технику.

«Украинские военные, вероятно, совершенствовали свою контрнаступательную стратегию в течение нескольких недель. Более масштабные последствия этих корректировок только сейчас становятся понятными для некоторых наблюдателей. Украина, вероятно, будет продолжать корректировать свою стратегию и ее реализацию в течение всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу», – говорится в отчете института.