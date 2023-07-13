У Зеленского ответили на «покушение» на Симоньян и Собчак

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал утверждения российских властей о разоблачении группы злоумышленников, якобы готовивших покушение на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак при помощи украинских спецслужб.

По словам Подоляка, Симоньян и Собчак «ни на что не влияют», а потому украинские спецслужбы не могли планировать покушение на них.

«Они нам абсолютно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, ни в рамках войны в целом, ни в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла», - цитируют украинские СМИ Подоляка.

ФСБ России ранее заявила, что якобы предотвращена подготовку «украинскими спецслужбами» убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Задержанные россияне заявили в ФСБ, что якобы готовили покушения «по заданию СБУ» за вознаграждение в 1,5 млн руб. за каждое убийство.

Басманный суд Москвы арестовал семерых членов националистических организаций, подозреваемых в «покушении» на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, при этом соратники заявляют о пытках задержанных.