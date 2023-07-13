В Турции объяснили, почему поддерживают расширение НАТО

Турция поддерживает географическое расширение НАТО «не против какой-то конкретной страны», а чтобы альянс стал всеобъемлющей организацией безопасности, которая будет способствовать достижению стабильности. Такое заявление сделал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье в онлайн-журнале Middle East Eye.

Говоря о возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе, Алтун подчеркнул, что Турция однозначно поддерживает эту идею. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил об этом в очередной раз перед саммитом НАТО в Вильнюсе, напомнил Алтун.

Комментируя тему членства в НАТО Швеции и Финляндии, Алтун отмечает: «Те, кто несправедливо критикует Турцию за то, что она поднимает критические вопросы о странах-кандидатах, таких как Финляндия и Швеция, должны считаться с тем, что расширение не может происходить за счет нашей национальной безопасности. Это противоречило бы всему смыслу существования НАТО».

«Турция является незаменимым союзником Запада с момента вступления в НАТО в 1952 году и играет важнейшую роль в обеспечении трансатлантической и европейской безопасности», - указывает Алтун.

Он отметил, что «Турция останется верным союзником и критичным партнером по новым инициативам альянса».

Алтун также заявил, что для Турции, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, «крайне важно быть в западном лагере»: «Давняя и глубокая приверженность Турции НАТО обеспечила безопасность Европы. Ее продолжающаяся работа жизненно важна для безопасности континента».