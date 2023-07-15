Что с Нетаньяху?

Израильский Vesty.co.il пишет, что Нетаньяху должен быть выписан в течение дня из больницы после того, как был доставлен туда днем ранее вследствие «отдыха на Кинерете в дневные часы под солнцем, что привело к легкому головокружению и обезвоживанию».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху проведет ночь в кардиологическом отделении больницы под наблюдением врачей. Лучшие специалисты были вызваны после того, как приняли решение перевести главу израильского правительства в кардиологию.

Канцелярия Нетаньяху заявила, что госпитализированный глава правительства Израиля смотрел ночью баскетбол с участием молодежной израильской сборной. В комментариях к публикации в твиттере пользователи написали, что раз Нетаньяху смотрит баскетбол, то дело идет на поправку. При этом другие засомневались, что «страдающий от легкого обезвоживания и находящийся под наблюдением трех профессоров кардиологии» мог все это сделать, пишет издание.

Точно не известно, почему Нетаньяху попал в больницу, указывают израильские СМИ. Сам он рассказал, что провел жаркий день на природе без головного убора и мало пил, и из-за этого у него началось головокружение. Источник в «Шибе» сообщил агентству WallaNews, что речь шла не о легком головокружении, а о внезапной потере сознания и падении. Премьер якобы упал дома и ударился головой об пол.