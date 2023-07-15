ДТП в Ленкорани: погиб сотрудник полиции, есть раненые заявление МВД
Накануне около 22:00 на участке автодороги Алят - Астара, проходящем через Ленкоранский район, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, автомобиль Mitsubishi Pajero, которым управлял Эльман Сулейманов, выехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб, семь пассажиров автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Двое из них - подростки.
Проводится расследование. Следует отметить, что Э.Сулейманов являлся сотрудником полиции.