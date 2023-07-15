Генассамблея и Совбез ООН собираются из-за Украины

Совет Безопасности и Генассамблея ООН проведут заседание по ситуации в Украине. Оно начнется вечером 17 июля. Дебаты в Генассамблее назначены на 18 июля 17:00. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Согласно сообщению, Совбез ООН в понедельник, 17 июля, проведет заседание министерского уровня по «Поддержанию мира и безопасности Украины». Во вторник, 18 июля, состоятся открытые дебаты Генассамблеи по теме «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

В мероприятиях примет участие украинская делегация, а также, в частности, министры иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, Франции Катрин Колонна, Германии Анналена Бербок.