Джавад Шабири, автор haqqin.az 11:15

Завершилось африканское турне президента Ирана Ибрахима Раиси, в ходе которого он посетил три страны «Черного континента»: Кению, Уганду и Замбию. Африка манит Тегеран, а Тегеран мечтает об Африке. И не то чтобы к тому имелись объективные обстоятельства, просто иранскому руководству страсть как хочется побыть межконтинентальным игроком, страсть как хочется поучаствовать в большой игре вокруг «Черного континента», но всякий раз этому что-то мешает.

Последним иранским лидером, посетившим Африку в далеком уже 2013 году, был Махмуд Ахмадинежад, провозгласивший эру иранского проникновения на «Черный континент», после чего наступила десятилетняя пауза. Хасан Рухани не посетил ни одной африканской страны за два срока своего пребывания в должности, в том числе и потому, что не видел там никаких перспектив ни для внешней политики, ни для экономики Ирана. Ибрахим Раиси решил, что при нем все будет по-другому, что при нем Иран твердой ногой встанет в Африке, и устремился в турне по трем африканским странам, где широко вел переговоры о возможных инвестициях и иранском участии в экономике этих не самых богатых и развитых африканских государств. В Африке иностранных гостей любят и всегда широко им улыбаются. В надежде, что если белый или китаец, то обязательно дадут денег, что-то из природных недр возьмут в концессию или, как минимум, снабдят оружием под безвозвратный кредит. Все остальное лидерам африканских государств практически неинтересно, если речь не идет о благополучии кармана правящего клана или племени, откуда родом эти вожди. И ничего с этим не поделаешь – менталитет такой, в том числе и крупными западными и российскими игроками воспитанный.

В Иране этого не понимают. А потому ехали туда поговорить о совместном преодолении последствий колониальной и неоколониальной эпохи, о противостоянии засилью «больших господ» из элитной международной лиги и никак не могли сообразить, отчего эти речи встречались откровенно лениво и безо всякого энтузиазма. В преддверии визита Раиси заявил, что Тегеран и африканский континент разделяют «общие политические взгляды», но этот оптимизм оказался весьма преждевременным. Иранская делегация много говорила об интересах к минеральным ресурсам Кении и готовности участвовать в них на «справедливых условиях», но в итоге с руководством этой страны были подписаны общие меморандумы о совместных планах в сфере рыболовства, охраны редких животных и развития животноводства. В Зимбабве Раиси много и с энтузиазмом говорил о создании в портовом городе Момбаса завода по производству иранского автомобиля, имеющего политически правильное название «Кифару», что в переводе с суахили означает «Носорог», но идея поддержки не встретила и закончилась ничем. На Уганду предложений у иранцев явно не хватило, и итогам посещения этой страны иранским президентом стали только торжественные церемонии, до которых африканцы большие охотники.