«Дело Аваза Зейналлы». Компромат на Салеха Мамедова суд идет!
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, а также Эльнура Шукюрова, работавшего на руководящей должности в ООО Səda TV.
Как сообщает haqqın.az, в ходе процесса Аваз Зейналлы ответил на вопросы прокурора, который расспрашивал подсудимого о его разговорах с адвокатом Эльчином Садыговым, связанных с бизнесменом Расимом Мамедовым, бывшим главой металлургического комбината Baku Steel Company.
«Эльчин Садыгов сам позвонил мне и предложил встретиться, поскольку обсуждать эту тему по телефону не захотел, - ответил Зейналлы на вопрос гособвинителя. - Но лучше бы мы в тот день не встречались! На встрече Эльчин попросил меня, так сказать, снизить градус критики в адрес Мамедова, обосновав это тем, что последний является его клиентом. Я же ответил, что на компромиссы в этом вопросе не пойду. В этом деле фигурируют девять человек. Ни с одним из них я не контактировал. Звонил только Эльчин Садыгов. Когда мы встретились, он зачем-то предлагал мне уехать из страны. Отмечу, что поводом для обвинения стала записная книжка, в которой Расим Мамедов отмечал, кому он передавал деньги».
Прокурор уточнил, что именно это и имел в виду Зейналлы, распространивший незадолго до своего ареста аудиозапись телефонного разговора.
«Там я действительно говорил, что «верну», - подтвердил обвиняемый. – Вот только речь шла вовсе не о деньгах, а о документах».
Далее гособвинитель спросил, были ли у подсудимого конфликты с руководителем сайта Haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым.
«Вовсе нет, - ответил Зейналлы. - Иногда я критиковал его, но в то же время вставал на сторону Фатуллаева, когда в отношении него поступали несправедливо. За последнее время наши отношения были нормальными».
Затем показания дал свидетель Шахбаз Гасымов, сразу же заявивший, что лично знаком с обвиняемым, хотя сам Зейналлы в эмоциональной форме опроверг это.
Гасымов, являющийся начальником отдела Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, сообщил, что как-то раз в его офис пожаловал Аваз Зейналлы и заявил, что Госагентство нарушило права некоего Наги Исмаилова.
«Зейналлы сказал, что у него есть компромат на Салеха Мамедова (председатель Госагентства автомобильных дорог — ред.) и потребовал 8 тысяч манатов, - рассказал Шахбаз Гасымов. - Я заплатил, потому что испугался угроз. Получив деньги, Зейналлы пообещал больше не приглашать на свою передачу людей, недовольных Салехом Мамедовым».
Очередное заседание суда назначено на 21 июня.
Напомним, что у Следственного управления Генеральной прокуратуры появились весомые подозрения в том, что Аваз Зейналлы методом шантажа и угроз неоднократно получал от отдельных лиц взятки в крупных размерах. Как выясняется, обвиняемый действовал заодно с Эльнуром Шукюровым.
Оба подозреваемых виновными себя не признают.