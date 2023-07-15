Как сообщает haqqın.az, в ходе процесса Аваз Зейналлы ответил на вопросы прокурора, который расспрашивал подсудимого о его разговорах с адвокатом Эльчином Садыговым, связанных с бизнесменом Расимом Мамедовым, бывшим главой металлургического комбината Baku Steel Company.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, а также Эльнура Шукюрова, работавшего на руководящей должности в ООО Səda TV.

«Эльчин Садыгов сам позвонил мне и предложил встретиться, поскольку обсуждать эту тему по телефону не захотел, - ответил Зейналлы на вопрос гособвинителя. - Но лучше бы мы в тот день не встречались! На встрече Эльчин попросил меня, так сказать, снизить градус критики в адрес Мамедова, обосновав это тем, что последний является его клиентом. Я же ответил, что на компромиссы в этом вопросе не пойду. В этом деле фигурируют девять человек. Ни с одним из них я не контактировал. Звонил только Эльчин Садыгов. Когда мы встретились, он зачем-то предлагал мне уехать из страны. Отмечу, что поводом для обвинения стала записная книжка, в которой Расим Мамедов отмечал, кому он передавал деньги».

Прокурор уточнил, что именно это и имел в виду Зейналлы, распространивший незадолго до своего ареста аудиозапись телефонного разговора.

«Там я действительно говорил, что «верну», - подтвердил обвиняемый. – Вот только речь шла вовсе не о деньгах, а о документах».

Далее гособвинитель спросил, были ли у подсудимого конфликты с руководителем сайта Haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым.

«Вовсе нет, - ответил Зейналлы. - Иногда я критиковал его, но в то же время вставал на сторону Фатуллаева, когда в отношении него поступали несправедливо. За последнее время наши отношения были нормальными».