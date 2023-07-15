Аналитики прогнозируют сложности в российской армии

Вероятное отстранение от должности командира 106-й дивизии Воздушно-десантных войск генерал-майора Владимира Селиверстова, о котором сообщали накануне российские Telegram-каналы, может быть частью проводимого российским военным командованием изгнания неуступчивых командиров и указывать на ускоренное разъедание субординации среди ВС РФ в Украине. Об этом говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, растущее неподчинение может усугубить существующие разногласия в российских Вооруженных силах и «в более широкой сфере безопасности» РФ.

Российское военное руководство, вероятно, пытается отговорить командиров от повторения недавних случаев неподчинения, наказывая тех, кто причастен к утечке жалоб генерал-майора Ивана Попова, отстраненного от должности командующего 58-й общевойсковой армией РФ, указывают эксперты ISW.