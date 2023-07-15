Россия в ходе «спецоперации» в Украине до сих пор не имела необходимости применять кассетные боеприпасы, однако если Киев решит использовать такое оружие, то Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия», заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства считает, что США приняли решение передать Украине кассетные бомбы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита боеприпасов.

«До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал Путин.