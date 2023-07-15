Гарибашвили «непонятно повышенное внимание» Украины к событиям в Грузии

Гарибашвили также считает необоснованным решение украинских властей отправить грузинского посла из Киева в Тбилиси для консультаций в связи с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину для лечения.

«Более двадцати миллионов украинцев за прошедший год покинули свои дома, потеряны 20% территорий, и Украине нанесен ущерб, оцениваемый в более чем триллион долларов. Это трагедия. Поэтому для меня непонятно, почему в этом положении у украинского руководства остается время концентрироваться на наших внутриполитических вопросах», - сказал он журналистам.

Комментируя обращение Верховной рады Украины к грузинскому руководству о направлении Саакашвили на лечение за границу, Гарибашвили отметил, что оно является «одним из составляющих украинской политики в отношении Грузии»: «Они хотят видеть в Грузии власть, которая станет проводить их интересы, чтобы отвлечь внимание России на другое направление и на другой фронт, но мы этого не допустим».