В ЦАХАЛ рассказали, что ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и его выводы используются при определении целей ударов. Для быстрого планирования дальнейших атак используется другая модель ИИ - Fire Factory, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военными ударах. Она может не только подсказать цель, но и рассчитать боекомплект и составить график ударов. Обе системы контролируют операторы, они проверяют и утверждают предложенные ИИ цели.

«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты, и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем гораздо больше», — сказал полковник Ури (по соображениям безопасности разрешил назвать только имя), который руководит подразделением цифровой трансформации ЦАХАЛ.

Как отмечает Bloomberg, израильская армия уже давно внедряет ИИ в свою работу, и сейчас для получения необходимых данных используется широкое количество источников: это записи с беспилотников, камер видеонаблюдения, спутниковые снимки и т.д.