В финальном матче соревнования, организованного Министерством молодежи и спорта и АФФА, встречались команды «Зиря» и «Илбирс» (Кыргызстан). Игра, прошедшая на «ASCO Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу киргизской команды.

В матче за 3-е место «Нефтчи» с таким же счетом одолел «Сабаил». Всего в турнире участвовали восемь команд. Помимо «Илбирса», из зарубежных коллективов в турнире также выступал узбекский «Пахтакор».

Лучшим игроком Qol U-15 признан футболист «Илбирса» Кайрат Канатов. Лучшим бомбардиром стал забивший семь мячей Мурад Джаббаров из «Сумгаита», а лучшим вратарем – Хаган Шукюров («Зиря»).

Награды призерам вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, председатель Совета правления Агентства развития малого и среднего бизнеса, президента Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов и главный тренер футбольного клуба «Зиря» Рашад Садыхов.