Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:01

ФСБ России якобы предотвратила покушения на главного редактора «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на бывшую ведущую телешоу «Дом-2» Ксению Собчак. Новые курсы кройки и шитья открывает российская ФСБ. «Сошьем из Z-пропагандистов жертв украинских покушений. Быстро. Недорого», - видимо, таков рекламный слоган этих курсов. А если на выходе получается криво и косо, так это модный российский тренд путинской эпохи, когда «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Легенда готовящегося покушения леденит душу и вполне могла бы стать сценарием для триллера. Исполнители готовящегося покушения – члены неонацистской группировки «Параграф 88», целых семь человек, действующих по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). У членов этой группировки уже изъяты автомат Калашникова, патроны, холодное оружие, нацистская символика и литература, а также средства связи и компьютеры с информацией о подготовке покушения. Их лидер, 18-летний москвич Михаил Балашов, уже показал, что за каждое убийство ему и его подельникам СБУ обещала по полтора миллиона рублей. Сущие пустяки по нынешним-то деньгам - по 1600 долларов. Семь человек, задействованных в подготовке «теракта» — это солидно и нажористо для органов. Это вам не какой-нибудь одиночка, это целую следственную бригаду создавать надо, а где бригада: там звездочки, премии и продвижение по службе. Организованная группа – это всегда очень перспективно для следствия в карьерном отношении.

Но пока успехи этой бригады не радуют. Басманный суд Москвы шестерым задержанным членам группировки «Параграф 88» пока сумел предъявить только обвинения в хулиганстве. На большее даже у совершенно беспринципного российского суда оснований не хватило. Но лиха беда начало, россиянам уже пообещали, что дело будет расследоваться с уклоном в терроризм и экстремизм. Что полностью соответствует установкам власти, о чем заявила близкая подруга Марго Симоньян Мария Захарова, которой уже все ясно: «Происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, ответственного за целую серию терактов». Всем бы такой трезвый ум, поскольку даже Ксения Собчак не понимает, что произошло: «Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость».

К счастью для российских властей, Марго Симоньян подобной рефлексией не страдает и давно уже чувствовала, как против нее украинские спецслужбы затевают некое «коварное злодейство»: «За этот год я уже привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Ну, я к этому отношусь так: двум смертям не бывать, одной не миновать». Остается только смахнуть слезу умиления этим скромным героизмом. Всецело поддерживая войну в Украине и призывая российский народ к новым жертвам, Марго старается показать, что лишения и ее коснулись. Дескать, и в ее уютный информационный окоп того и гляди пули залетят.