Из Марго Симоньян в Москве шьют зайца политическая клоунада
ФСБ России якобы предотвратила покушения на главного редактора «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на бывшую ведущую телешоу «Дом-2» Ксению Собчак.
Новые курсы кройки и шитья открывает российская ФСБ. «Сошьем из Z-пропагандистов жертв украинских покушений. Быстро. Недорого», - видимо, таков рекламный слоган этих курсов. А если на выходе получается криво и косо, так это модный российский тренд путинской эпохи, когда «хотели как лучше, а получилось как всегда».
Легенда готовящегося покушения леденит душу и вполне могла бы стать сценарием для триллера. Исполнители готовящегося покушения – члены неонацистской группировки «Параграф 88», целых семь человек, действующих по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
У членов этой группировки уже изъяты автомат Калашникова, патроны, холодное оружие, нацистская символика и литература, а также средства связи и компьютеры с информацией о подготовке покушения. Их лидер, 18-летний москвич Михаил Балашов, уже показал, что за каждое убийство ему и его подельникам СБУ обещала по полтора миллиона рублей. Сущие пустяки по нынешним-то деньгам - по 1600 долларов.
Семь человек, задействованных в подготовке «теракта» — это солидно и нажористо для органов. Это вам не какой-нибудь одиночка, это целую следственную бригаду создавать надо, а где бригада: там звездочки, премии и продвижение по службе. Организованная группа – это всегда очень перспективно для следствия в карьерном отношении.
Но пока успехи этой бригады не радуют. Басманный суд Москвы шестерым задержанным членам группировки «Параграф 88» пока сумел предъявить только обвинения в хулиганстве. На большее даже у совершенно беспринципного российского суда оснований не хватило. Но лиха беда начало, россиянам уже пообещали, что дело будет расследоваться с уклоном в терроризм и экстремизм.
Что полностью соответствует установкам власти, о чем заявила близкая подруга Марго Симоньян Мария Захарова, которой уже все ясно: «Происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, ответственного за целую серию терактов». Всем бы такой трезвый ум, поскольку даже Ксения Собчак не понимает, что произошло: «Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость».
К счастью для российских властей, Марго Симоньян подобной рефлексией не страдает и давно уже чувствовала, как против нее украинские спецслужбы затевают некое «коварное злодейство»: «За этот год я уже привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем. Ну, я к этому отношусь так: двум смертям не бывать, одной не миновать».
Остается только смахнуть слезу умиления этим скромным героизмом. Всецело поддерживая войну в Украине и призывая российский народ к новым жертвам, Марго старается показать, что лишения и ее коснулись. Дескать, и в ее уютный информационный окоп того и гляди пули залетят.
Раскрытое «покушение» что на Симоньян, что на Собчак, как и срочно шьющееся по этому поводу дело в ФСБ – это сугубо внутренняя история, чтобы ни говорили в ближайшее время различные комментаторы. Точно такая же, как и «раскрытое» в прошлом году «покушение» на генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и Владимира «хлопотливой тетеньки» Соловьева.
Месседж подобных действий прочитывается максимально легко: никаких колебаний, нужно играть свою роль именно так, как это записано в «темниках», рассылаемых Кремлем. А то в следующий раз можем «не усмотреть». Заодно эти фейковые «покушения» создают у Z-пропагандистов ореол мучеников и страдальцев путинской войны, создавая у аудитории впечатление, что они «вместе с народом» и несут такое же бремя лишений и страданий.
Собственно, это все, что власть хотела им сказать. А маргиналов из всяких неонацистских, левацких и прочих группировок в России – пучок за пятачок. И нужные фигуранты для политически правильных дел всегда найдутся в изобилии.