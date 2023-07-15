Скандал продолжается: Иран снова выговаривает России

По словам Галибафа, иранский парламент отвергает содержание совместного заявления России и Совета сотрудничества стран Персидского залива по поводу островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.

Россия должна знать, что сотрудничество Ирана с соседями зависит от соблюдения «красных линий» иранского народа, включая суверенитет и территориальную целостность, заявил в воскресенье спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Об этом пишет Mehr.

«Иран является «единственным гарантом стабильности» в Персидском заливе и «нейтрализует опасные планы Запада» в этом чувствительном регионе», - подчеркнул он.

«Россия должна знать, что сотрудничество Ирана с соседями зависит от соблюдения «красных линий» иранского народа, включая территориальную целостность и суверенитет над тремя островами Персидского залива: Абу-Муса, Большой Томб и Малым Томб», - напомнил он.

«... Мы не пойдем на компромисс ни с одной из сторон в этом вопросе», — отметил Галибаф.

Заявив, что Россия сама является жертвой «геополитического экспансионизма» Запада и НАТО, он добавил, что РФ не должна «помогать Западу дестабилизировать регион Персидского залива».

Между ИРИ и ОАЭ существует территориальный спор вокруг трех островов в Персидском заливе. В ОАЭ заявляют, что обладают суверенным правом владения этими островами. В ИРИ же считают эти три пограничных острова «вечной иранской территорией».

Ранее посол России был вызван в МИД ИРИ. Помощник министра иностранных дел Ирана, глава департамента стран Персидского залива МИД Алиреза Энаяти подчеркнул, что острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб навсегда принадлежат Ирану, и призвал Россию скорректировать свою позицию по этому вопросу.