Сближение Эрдогана с Западом: Греция обеспокоена наш обзор
Поскольку Турция и Азербайджан являются естественными союзниками, закономерно, что их действия на внешнеполитическом треке, как правило, носят согласованный характер. А это значит, что любые изменения внешней политики Анкары учитываются и в Баку. Вот почему в Азербайджане так пристально и заинтересованно следят за сменой внешнеполитического курса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, практически «рокировавшего» пророссийское направление на возврат к стратегическим контактам с США и Евросоюзом.
Как уже сообщалось, на прошедшем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса Эрдоган не только снял вето Турции на членство Швеции в НАТО, но и заявил на встрече с президентом США Джозефом Байденом о намерении начать новую страницу в отношениях Анкары и Вашингтона. Параллельно, встретившись на полях вильнюсского саммита с премьер-министром Греции Кириакисом Мицотакисом, Эрдоган сбил чрезвычайно высокий накал отношений с Грецией, являющейся одним из главных союзников США в Европе.
Анализируя ситуацию, греческое издание Defense Point размышляет о том, что выиграла и что проиграла Греция от столь резкого изменения внешнеполитического курса Анкары.
«Произошедшее в Вильнюсе — это очередные шевеления на геостратегическом поле, касающиеся глобальных геополитических балансов, - пишут авторы Defense Point. - Была предпринята попытка достижения нового баланса, при котором Турция по-прежнему будет считаться «незаменимой» для Запада. А потому поражение Анкары исключается».
Далее Defense Point отмечает, что внешнеполитический курс Греции развивается как продолжение американской внешней политики, что создает свободу действий для Турции, которая, минуя непростые коллизии в отношениях с Грецией, напрямую, через голову Афин, улучшает свои отношения с США.
В публикации подчеркивается, что несамостоятельность внешней политики Греции может также позволить Турции сблизиться с еще одним стратегическим союзником Афин - Францией. В частности, привлечь Париж к выгодному совместному бизнесу в сфере вооружений и практически свести на нет инвестиции Греции в этой сфере.
«Не будем забывать, что стратегические отношения между государствами основаны, как правило, на общих интересах, - напоминает греческое издание. – Все остальные контакты - лишь коммуникативные нарративы, направленные на культивирование легитимности внутренней политики. Кто-то поспешил назвать «поражением» предпринятую Анкарой попытку сблизиться с Западом. Но, думается, куда ближе к истине те, кто говорит о холодно-циничном турецкого расчете для достижения выгодного компромисса».
Defense Point считает «удачным маневром» сближение Анкары с Западом, основная цель которого - улучшить состояния турецкой экономики.
«Если в результате этих маневров Эрдогану удастся в какой-то момент обрести новый баланс, - пишет издание, - то в рамках своей самостоятельной внешней политики он вполне сможет вернуться к сближению с Москвой».
В статье говорится, что в качестве нового направления для ограничения «западных инструментов давления» Турция рассматривает также развитие отношений с Китаем.
«В этом контексте, даже если намерение Турции деэскалировать отношения с Грецией является искренним, оно все равно носит тактический характер, преследуя более высокие стратегические цели, - пишет издание. – Другими словами, пока турки решают свои стратегические задачи, Греция может подождать!..»
Обозреватель Defense Point рассматривает реакцию Греции на порыв «ветра перемен» в отношениях с Анкарой с точки зрения «Стокгольмского синдрома».
«Мы ведем себя как страна, признающая Турцию не своим стратегическим конкурентом, а гегемоном в регионе, чей приоритет мы фатально приняли», — подытоживают авторы статьи.