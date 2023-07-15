Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 13:30

Поскольку Турция и Азербайджан являются естественными союзниками, закономерно, что их действия на внешнеполитическом треке, как правило, носят согласованный характер. А это значит, что любые изменения внешней политики Анкары учитываются и в Баку. Вот почему в Азербайджане так пристально и заинтересованно следят за сменой внешнеполитического курса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, практически «рокировавшего» пророссийское направление на возврат к стратегическим контактам с США и Евросоюзом. Как уже сообщалось, на прошедшем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса Эрдоган не только снял вето Турции на членство Швеции в НАТО, но и заявил на встрече с президентом США Джозефом Байденом о намерении начать новую страницу в отношениях Анкары и Вашингтона. Параллельно, встретившись на полях вильнюсского саммита с премьер-министром Греции Кириакисом Мицотакисом, Эрдоган сбил чрезвычайно высокий накал отношений с Грецией, являющейся одним из главных союзников США в Европе.

Анализируя ситуацию, греческое издание Defense Point размышляет о том, что выиграла и что проиграла Греция от столь резкого изменения внешнеполитического курса Анкары. «Произошедшее в Вильнюсе — это очередные шевеления на геостратегическом поле, касающиеся глобальных геополитических балансов, - пишут авторы Defense Point. - Была предпринята попытка достижения нового баланса, при котором Турция по-прежнему будет считаться «незаменимой» для Запада. А потому поражение Анкары исключается». Далее Defense Point отмечает, что внешнеполитический курс Греции развивается как продолжение американской внешней политики, что создает свободу действий для Турции, которая, минуя непростые коллизии в отношениях с Грецией, напрямую, через голову Афин, улучшает свои отношения с США. В публикации подчеркивается, что несамостоятельность внешней политики Греции может также позволить Турции сблизиться с еще одним стратегическим союзником Афин - Францией. В частности, привлечь Париж к выгодному совместному бизнесу в сфере вооружений и практически свести на нет инвестиции Греции в этой сфере.