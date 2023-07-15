Синоптики предупреждают жителей Баку о ливневых дождях

В понедельник, 17 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, ночью и утром 17 июля прогнозируются ливни с грозами. Осадки постепенно прекратятся к вечеру, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

К утру 17 июля скорость северо-западного ветра усилится до 15-18, с порывами до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на 5-8 градусов и составит днем 17 июля 22-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана до утра 18 июля, начиная с западных районов, ожидаются нестабильные погодные условия, местами пройдут ливни. В Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Нагорно-Ширванском, Ленкорань-Астаринском регионах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град, ночью в высокогорьях возможен мокрый снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и сели в некоторых горных реках.