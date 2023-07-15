Гиркин заявил об успехах украинцев на фронте

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал информацию об отступлении российской армии на Южном фронте, где они были выбиты украинцами из села Старомайорское. Об этом пишет Dialog.ua.

В своем Telegram-канале Гиркин заявляет, что в случае подтверждения указанной информации ситуация для российской армии опасна. Освобождение села Старомайорское становится тактическим успехом ВСУ, который в течение нескольких суток может перерасти в стратегический прорыв российской линии обороны.

Более того, Гиркин сообщает о том, что подразделения украинской армии не только продвинулись вперед, но и полностью срезали так называемый Времевский выступ, продвинувшись вглубь российских позиций сразу на нескольких направлениях.

По его словам, основной задачей ВСУ является прорыв линии обороны и заход в тыл обороняющейся российской группировки, которая может рухнуть, поскольку на данный момент неизвестно, насколько подготовлены и укомплектованы российские подразделения на южном участке фронта.