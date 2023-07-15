Азербайджанские гимнастки завоевали 12 золотых медалей в Риме

В Риме прошел международный турнир по художественной гимнастике Rome Cup.

Азербайджан на соревнованиях представляли 12 гимнасток спортивного клуба «Оджаг», в том числе и две спортсменки из Загаталы.

Золотые медали в различных возрастных категориях завоевали Нилай Пюнханлы (без предмета, мяч), Наргиз Алиева (без предмета, мяч), Мишель Анискина (без предмета, мяч), Айлин Юсифли (без предмета, мяч), Фатима Зейналова (обруч), а также представительница Загаталы Лейла Гасанова (без предмета, булавы).

Еще одна загатальская гимнастка Мелек Махмудлу стала бронзовым призером с булавами. Также золото (булавы) и бронза (мяч) в активе Сары Атакишиевой.