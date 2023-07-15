Россия увеличила выпуск крылатых и баллистических ракет вдвое, при этом в них продолжают использоваться компоненты, выпускаемые в странах, которые ввели санкции против РФ. Эта информация, как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Владислава Власюка, была предоставлена западным союзникам.

Согласно ей, в 2022 году Россия произвела 512 таких ракет, тогда как в 2023, вероятно, выпустит 1061. 81% контрабандных западных комплектующих, используемых в них, поступают из США, 8% — из Швейцарии и по 3,5% - из Германии и Японии.

В частности, сообщается, что немецкие компоненты используются в крытой ракете Х-101, в ракетах 9М728 и 9М729 для комплексов «Искандер», а также в ракете Х-47М2 «Кинжал». По информации украинских властей, они поставлялись из Китая через страны Центральной Азии, Кавказа и из Турции. Речь идет об электронике и изоляционных материалах. Скорее всего, компании-производители не знают об этих поставках, которые осуществляются через сеть фиктивных фирм-однодневок.

В МИД Германии, как сообщает Faz, относятся к предоставленной украинской стороной информации «очень серьезно» и проверяют ее. При этом, «возможно, что эти комплектующие были поставлены до войны и до вступления в силу санкций». МИД Германии не исключает, что запасы таких компонентов были созданы в России еще до войны.