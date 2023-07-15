«Противник успеха не имеет»: Путин доволен ходом «спецоперации»
Президент России Владимир Путин «положительно» оценивает ход военных действий в Украине. Об этом глава российского государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Зарубин спросил Путина, как тот оценивает ход «спецоперации».
«Положительно. Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках и в наступление сами переходят. Неожиданно для противника забирают наиболее выгодные позиции... А все попытки противника прорвать нашу оборону – а это задача, в том числе с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» — утверждает президент РФ.
Путин при этом не стал говорить о дальнейших задачах российской армии. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», — заявил Путин.