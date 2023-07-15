ВСУ: Россия всеми силами пытается не потерять Бахмут
Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу возле Бахмута, но россияне стягивают туда элитные подразделения.
«На Бахмутском направлении, северном и южном флангах Силы обороны продолжают давить на противника, инициатива остается за подразделениями Сил обороны», – цитируют украинские СМИ спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.
Отмечается, что с российской стороны там воюют подразделение армейского резерва «Барс», подразделение Шторм-Z, подразделения спецназа и воздушно-десантных войск.
«Если говорить в целом, враг пытается использовать все элементы обороны. Лучшие подразделения стягивает в Бахмут… Бахмут, кроме военного значения, имеет не меньшее пропагандистское значение, ведь за него столько положили личного состава и техники. Поэтому быстро потерять город-символ для них было бы верхом позора», – считает Череватый.