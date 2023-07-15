Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:09

Хотя на состоявшейся 15 июля в Брюсселе шестой встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля были обсуждены все вопросы повестки дня, по тексту мирного соглашения стороны так и не продвинулись. Об этом можно судить по итоговому заявлению Шарля Мишеля, в котором, в частности, упоминалось, что стороны обсудили широкий спектр тем - от уточнения границ до открытия коммуникаций и гуманитарных вопросов. Но, как отметил председатель Совета Европейского Союза, для реального достижения «решительного и необратимого прогресса» от сторон требуются «решительные шаги».

Шарль Мишель указал, что одним из важнейших результатов встречи стала позиция сторон, придерживавшихся ранее достигнутых договоренностей о признании территориальной целостности друг друга в конкретных территориальных измерениях, констатирующих, что территория Армении составляет 29,8 тысяч квадратных километров, а территория Азербайджана – 86,6 тысяч квадратных километров. При этом за политическую основу делимитации границ принимается Алматинская декларация 1991 года (имеется в виду документ о создании СНГ - ред). Шарль Мишель не стал акцентировать внимание на отсутствии согласия между сторонами по основным пунктам документа о мире и нормализации отношений, чтобы, по всей вероятности, сохранить атмосферу оптимизма в отношении будущего армяно-азербайджанского мирного процесса. Как было заявлено в Ереване накануне брюссельской встречи в верхах, главным препятствием для заключения мирного договора являются расхождение сторон по вопросу делимитации границ на основе военных карт Генштаба СССР 1975 года, а также в принципиальных моментах налаживания переговорного механизма «обеспечения прав и безопасности» армян, проживающих в части Карабаха, временно находящейся под контролем российского миротворческого контингента. При этом уточняется, что азербайджанская сторона не согласна на делимитацию границ по вышеупомянутым картам и участие третьей стороны в прямых переговорах между представителями Баку и Ханкенди, настаивает на ликвидации сепаратистских структур на территориях, подконтрольных российским миротворческим силам, а также требует разоружения и вывода действующих там незаконных вооруженных формирований.

В ходе переговоров Шарль Мишель предложил сторонам провести очередную встречу в брюссельском формате. Также ожидается, что еще одна встреча в пятистороннем формате с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца состоится к концу года в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гренаде. Пока рано что-либо говорить о решающем значении предстоящих встреч в деле достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Но если процесс будет продолжаться теми же темпами и с той же повесткой, в рамках которой армянская сторона продолжит выдвигать вопрос о карабахских армянах как одном из условий достижения мира между двумя странами, оптимистические прогнозы о том, что мирное оглашение может быть подписано до конца года, не оправдаются. Отметим заодно, что одним из главных препятствий на пути достижения мира в регионе является также российский фактор, в связи с чем необходимо тщательно рассмотреть и проанализировать заявление, сделанное официальной Москвой уже после брюссельской встречи Алиева и Пашиняна. Как известно из новостей, по итогам вчерашней встречи в Брюсселе МИД России выступил с развернутым письменным заявлением. На сей раз официальная Москва не жаловалась на то, что западное посредничество «способствует ее вытеснению из региона», но, тем не менее, выразила открытое недовольство признанием Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана. «В октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, - говорится, в частности, в заявлении МИД РФ. - Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента».

Подтекст данного заявления российского внешнеполитического ведомства понятен и в дешифровке не нуждается - Москва прямо намекает на то, что в нынешней ситуации в Карабахе виновато прежде всего руководство Армении. Другими словами, если бы на саммитах, проводимых под эгидой Евросоюза, Никол Пашинян не признал бывший Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, «Лачинский коридор» не был бы закрыт, а российские миротворцы не проявляли бы «равнодушие» к проблемам армянских жителей региона. То есть, признав бывший Нагорно-Карабахский регион частью Азербайджана, руководство Армении нарушило планы России, основанные на тезисе о том, что после 44-дневной войны вопрос «статуса Нагорного Карабаха» должен быть сохранен для «будущих поколений». В этой связи принципиально важно напомнить, что сохранение вопроса о статусе на неопределенное время было одним из положений «плана Лаврова» еще до начала 44-дневной войны. «Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны, - говорится далее в том же заявлении МИД РФ. - Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности. Исходим из того, что неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы». Тут важно понять, что имеет в виду МИД России, призывая стороны не возлагать в нынешних условиях на третьи страны ответственность за судьбу карабахских армян? Означает ли это, что Евросоюз или США, выступающие посредниками в мирных переговорах, не могут определить судьбу карабахских армян, то есть принять решение об их реинтеграции в состав Азербайджана? Или предложение РФ является «симметричным» ответом на регулярные обвинения официального Еревана, считающего, что именно Россия несет ответственность за ситуацию, в которой оказались карабахские армяне? А может, в Кремле хотят сказать, что карабахские армяне должны сами решать свою судьбу?..

В любом случае дипломатический пассаж МИД РФ о «третьих странах» слишком сложен и запутан, чтобы декларировать его без соответствующих комментариев. Наряду с упоминанием о том, что неотъемлемой частью мирного соглашения должна стать «надежная и четкая гарантия прав и безопасности карабахских армян», в заявлении МИД России содержится также призыв к сторонам продолжить переговоры в Москве и даже подписать мирный договор под эгидой Российской Федерации. Если следовать логике официального заявления внешнеполитического ведомства РФ, то, с одной стороны, российские планы сохранить вопрос «статуса Карабаха» для «будущих поколений» рухнули по вине Пашиняна, а с другой - Россия все еще пытается «спасти» карабахских армян, настаивая на «пакетном варианте», то есть «гарантии прав и безопасности карабахских армян» (новая трактовка раздражающего словосочетания «статус» - ред.) и достижение мира между Азербайджаном и Арменией должны быть объединены в одном «пакете». Вот как это трактует МИД России: «Исходим из того, что неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа». Переводя данный «месседж» с языка кремлевских дипломатов на общедоступный русский язык, Россия предлагает Армении и Азербайджану отложить переговоры, ведущиеся при посредничестве Запада, и обратиться непосредственно к России. Ибо только Москва, а не какие-то западные столицы должна быть адресом подписания окончательного армяно-азербайджанского мирного соглашения. Предвиденный Москвой мир, несомненно, должен послужить усилению ее физического присутствия в Карабахе и в регионе в целом. Ведь «самым надежным гарантом» для карабахских армян, по мнению ведомства Сергея Лаврова, может быть только Российская Федерация и ее дислоцированный в регионе воинский контингент.