Косово получило беспилотники Bayraktar

Вооруженные силы Косово пополнились турецкими ударными беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

«Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили в Турции. За два года правления мы увеличили численность армии более чем на 80%, а бюджет армии - более чем на 100%», - написал Курти в Facebook, добавив, что Косово стало «еще безопаснее».

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Белград отказался покупать турецкие Bayraktar, потому что Анкара отдала их Приштине.